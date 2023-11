Empezó la transición en Gonzales Chaves: Gómez se reunió con Santillán

16 noviembre, 2023

Comenzó el proceso de transición en Adolfo Gonzales Chaves. Así lo confirmó por LU 24 la intendenta electa, Lucía Gómez, quien dijo que “tuvimos una reunión hace dos días con Marcelo Santillán, donde pusimos puntos en común para trabajar y pedimos información sobre la situación contable y patrimonial del Municipio”.

Asimismo, indicó que los funcionarios actuales también se pusieron a disposición de quienes asumirán el 10 de diciembre. Sobre cómo estará conformado el gabinete, afirmó que “ya tenemos algunos nombres que empezaremos a dar a conocer la semana que viene”.

Gómez hará hincapié en la regionalización de la educación de nivel superior de educación. “Tomé el modelo que tienen muchos municipios para trabajar en conjunto con San Cayetano y Tres Arroyos en poder hacer un sistema de rotación de carreras de acuerdo a las necesidades del distrito para potenciar el desarrollo productivo que tienen nuestros pueblos”, explicó.

Además, se abocará a reforzar el sistema sanitario. “Los vecinos nos manifiestan la falta de insumos y médicos. Queremos fortalecer el primer nivel de atención, potenciar los CAPS para que tengan un médico clínico fijo para hacer un seguimiento de cada una de las familias que viven en los barrios y, de esa manera, descomprimimos la atención en el Hospital”, dijo.

Gómez apuntará a generar empleo. “Pensamos cómo potenciar que empresas inviertan en nuestro distrito para crear fuentes de trabajo y seguir apostando a las nuestras como así también a los productores y emprendedores”, sostuvo. “Hoy l 10% de la comunidad trabaja en la Municipalidad, no tiene que ser un destino dónde ir a trabajar, tiene que ser una fuente de Estado, pero hay que articular con los privados para que generen empleo”, agregó.

Y sobre su experiencia, detalló: “en Buenos Aires adquirí experiencia pública, hoy por hoy trabajo en el Congreso de la Nación con Facundo Manes y eso me permitió hacer una red de contactos y la experiencia que traigo para gobernar en el distrito de Adolfo Gonzales Chaves”.

Finalmente, y acerca del ballotaje del próximo domingo, expresó: “acompaño la decisión del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, donde manifestamos que los dirigentes no somos dueños de los votos y que la gente elija quién cree que es su mejor gobernante. Estoy en las antípodas de Javier Milei y también soy consciente de que Sergio Massa, es el actual ministro de Economía y hoy tenemos una inflación que los vecinos ven y el nivel de pobreza aumenta.”

Y concluyó: “es una situación muy difícil, yo culpo a la dirigencia de Juntos por el Cambio que no supo representar a la sociedad y hoy pueda tener un candidato que nos represente.”

Volver