Empieza el torneo de inferiores de fútbol local

10 agosto, 2021 Leido: 14

El 21 de este mes comenzará el torneo de las divisiones inferiores de fútbol de nuestra ciudad.

Jugarán 20 equipos, divididos en dos zonas de diez:

Zona A: Boca vs. Once Corazones, El Nacional vs. Copetonas, ACDC vs. Unión, Cascallares vs. Villa, Alumni vs. Huracán.

Zona B: Colegiales vs. San Martín, Quilmes vs. Independencia, Garmense vs. Agrario, Ciclista vs. Argentino y Central vs. Olimpo.

