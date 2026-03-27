Empleados de Comercio cerraron aumento del 5% para el trimestre abril-junio

27 marzo, 2026 0

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), alcanzaron un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de abril, mayo y junio de 2026.

El entendimiento contempla un incremento salarial del 5%, que se aplicará de forma escalonada: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Además, se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías.

El convenio también prevé un monitoreo constante de la situación económica durante el trimestre, con el objetivo de evitar que el poder adquisitivo quede rezagado frente a la evolución de los precios en el primer semestre del año.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

En esa línea, agregó: “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.

Fuente: Infocielo.

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