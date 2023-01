Empleados de Comercio cumple 119 años este martes

2 enero, 2023

El Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos, Roberto Di Palma habló con LU 24 a horas de celebrarse el 119º Aniversario de la creación de la entidad gremial, fundada un 3 de enero de 1904.

“En esos tiempos se luchaba por el descanso dominical y la jornada de 8 horas, y la entidad fue creada por inmigrantes italianos que también impulsaban la creación de una biblioteca, para poder comunicarse mejor, junto a tresarroyenses que se unieron a esos pioneros”, recordó.

En lo que hace a la actualidad del gremio, Di Palma estimó que “nos encuentra comenzando el año, con ganas de proseguir haciendo cosas, mañana festejaremos de manera muy austera al mediodía y vamos a sortear allí un viaje con fecha abierta a cualquier punto del país, que daremos a conocer a primer hora de la tarde”.

La actualidad

“El sector se ha mantenido y al menos no ha decrecido, pero es muy difícil poder mantenerse en algunos casos pero por suerte no hemos tenido suspensiones ni despidos masivos por lo que creo que estamos bien, hay altas nuevas en el sector de servicios al agro y en Supermercadistas, luego se mantiene lo que no es poca cosa, en estos años que han venido tan bravos; se está trabajando a full en el Centro Integral avanza la obra, nos encuentra asimismo en un buen estado de liquidez que permite no solicitar créditos”, describió.

A nivel nacional, Di Palma contó se encuentran en una nueva negociación paritaria, pero estimó que “siempre es la frazada corta, sube màs alta que lo que suben los sueldos, esperemos no tener que padecer tanta inflación que hace que el salario pese cada vez menos”.

La Cacuri

La biblioteca Vicente P. Cacuri depende del Sindicato y según dijo el dirigente, este año “permanece abierta en enero; se planifican cursos, hay muchísimos libros nuevos y siempre están llegando propuestas, recibimos escuelas, estamos muy bien y contentos, trabajando muy bien al igual que la farmacia, a pesar de esta situación. Deseo a todos los empleados y familias un muy buen 2023”, concluyó;

Cabe señalar, que la biblioteca durante el mes de enero y febrero atenderá de 8 a 16 horas.

