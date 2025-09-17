Empleados de Comercio festejarán su día con una cena-baile

17 septiembre, 2025 0

El 26 de Septiembre es el Día del Empleado de Comercio, y desde el gremio mercantil están “con mucha actividad”, para poder festejar, según lo informó a LU 24 el Secretario General Roberto Di Palma, quien dio a conocer aspectos organizativos de la cena baile que se hará el sábado 27, y también opinó sobre el atraso salarial del sector, el que estimó en un 50%.

“Estamos haciendo la venta de las últimas tarjetas para la cena y baile con sorteos importantes, a un costo de 30 mil pesos, la que se hará en el Centro de Jubilados en Pedro N. Carrera 355, el sábado 27. Quienes no son afiliados pagan 45 mil pesos”, expresó Di Palma y recordó que “el lunes 29 tiene alcances de feriado nacional para los Empleados de Comercio”.

En otro aspecto, anticipó que “el martes 30 haremos el habitual sorteo de 20 órdenes de compra entre nuestros afiliados” y agregó que “se hará un brindis, este viernes, por el Día del Jubilado en la Casa del Jubilado, en calle Chacabuco 150.

“Hay atraso en los sueldos y recién en enero habrá nuevo convenio”

Consultado sobre el aspecto salarial, Roberto Di Palma manifestó que “el presente es difícil, por el atraso en los sueldos y la inflación que sigue a pasos acelerados, por esta política económica que lo único que ha hecho es dejar completamente devaluados los sueldos de activos y jubilados, pero es lo que nos ha tocado”.

“El gobierno tiene negociado hasta diciembre un acuerdo salarial y en enero recién se hará uno nuevo, pero es muy complicado por lo que se está sufriendo”, sostuvo y manifestó que “estamos hablando de una diferencia de un 50 por ciento de atraso, con la suba de alquileres, combustible, electricidad, gas, alimentos. Todo se ha ido por las nubes; por suerte quien conserva el trabajo puede tener un ingreso, pero ha tocado a todos los trabajadores, no solamente a los de comercio”.

Volver