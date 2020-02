Empleados de la Ex Laso se reunieron con Fhurer y destacan el avance de la formación de una cooperativa de trabajo

19 febrero, 2020

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Municipio, Matías Fhurer, recibió esta mañana a referentes de los trabajadores de la ex Laso. Quienes asistieron fueron Sebastián Anta, Ezequiel Arana y Belén Pereyra, en el marco de la formación de una Cooperativa de Trabajo que están llevando adelante. Tras el encuentro, destacaron el avance del proyecto.

Finalizada la reunión, Anta manifestó: “Queremos darnos a conocer en los distintos estamentos que nos ayudarán a empezar a producir con la cooperativa. Nos escucharon en el municipio, explicamos lo que hacemos, el asesoramiento que tenemos. La semana pasada hicimos las presentaciones en el INAES, no nos hicieron ninguna objeción, tenemos un expediente con formación de cooperativa y estamos esperando la matrícula para trabajar como cooperativa”.

En cuanto al objetivo, mencionó que “el funcionamiento que queremos es el total de la fábrica para las dos plantas. Tenemos además el apoyo de la Dirección de Empresas Recuperadas, estamos haciendo lo que hay que hacer para la conformación definitiva de la cooperativa”.

En este sentido, indicó que el lunes pasado se reunieron con integrantes del Consorcio de Propietarios del Parque Industrial, “estuvimos contándole lo que estamos haciendo. Ellos hicieron lo posible para reunirnos con Matías Fhurer y también estuvimos en Celta. La ilusión está y que queremos que todos sepan que queremos incluir a todos o a la gran mayoría de los trabajadores”, dijo.

Por su parte Pereyra indicó que actualmente el proyecto nuclea a un total de 130 empleados, “se va sumando gente a medida que va avanzando el proyecto y los resultados. La cooperativa crece de a poco en personal y por cuestiones, que se van gestionando y van abriendo puertas. En este momento no tenemos luz, ni gas y eso también se está gestionando. No tenemos fecha de inicio, pero hay gente interesada y nos proveería de insumos y materia prima. Nosotros haríamos mano de obra.

