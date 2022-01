Empleados municipales tendrán que cumplir con la vacunación completa para acceder a sus trabajos

5 enero, 2022

Mediante un decreto, ningún trabajador municipal podrá acceder a desempeñar sus tareas sino acredita haber cumplimentado el esquema vacunatorio contra el Covid19.

En tal sentido, el doctor Gabriel Guerra, Secretario de Salud dijo: “a raíz de la implementación del pase sanitario provincial y nacional, donde el Municipio adhirió, a través de un decreto se solicita a todo el personal que acceda al acto de vacunación, entendiendo que además de ser un bien individual de protección, hoy es un bien mayor de protección a la comunidad. Actualmente parte del personal dependiente de Obras Públicas se encuentra cursando Covid y existen casos en estudio sobre empleados que desempeñan sus actividades en Políticas Tributarias”.

Por otra parte, Guerra explicó sobre el aumento de casos positivos que: “analizamos la situación epidemiológica local y también lo que sucede en la región, la provincia, la nación y el mundo porque ello nos da indicadores importantes. La cantidad de casos que se están presentando no escapan a la realidad general, con una aceleración importante de contagios, y hoy con considerable cantidad de casos activos. Seguramente y lamentablemente se ha debido a las actividades sociales por las fiestas de navidad y año nuevo, sumando al inicio de la época de vacaciones. Esto seguirá en aumento, pero más allá de los números y de la situación, creo que en lo que debemos hacer hincapié es que durante la pandemia tenemos que haber aprendido cuáles son las medidas de cuidado, no desestimar el uso de barbijo y cuidados de higiene necesarios. Disminuir la interacción social a lo indispensable, con cuidados en la circulación, pero hoy por hoy lo más importante es cuidarnos, aunque la gravedad de casos no estaría presente, pero la atención se puede ver desbordada. No hay que minimizar los síntomas compatibles con la enfermedad, aunque sean más leves y hay que reforzar la idea que las vacunas son indispensables. A raíz de la instauración del pase sanitario, donde el Municipio adhirió, a través de un decreto se solicita a todo el personal que acceda al acto de vacunación, entendiendo que además de ser un bien individual de protección, hoy es un bien mayor de protección a la comunidad. Actualmente personal dependiente de Obras Públicas se encuentra cursando Covid y existen casos en estudio sobre empleados que desempeñan sus actividades en Políticas Tributarias”.

