Emprendedores: reunión en la Oficina de Empleo y Capacitación

11 septiembre, 2025

La Oficina de Empleo y Capacitación y la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo continúan trabajando para brindar apoyo a los emprendedores locales. Recientemente, se llevó a cabo la reunión del Club de Emprendedores, un espacio para la colaboración y el intercambio de ideas entre los participantes.

Además, el 10 de septiembre se realizó con éxito el taller “Comunicación que impulsa tu emprendimiento: Más allá del producto”, dictado por estudiantes de la Tecnicatura Superior en Publicidad del ISFD N° 167. El objetivo del taller fue brindar herramientas y estrategias de comunicación esenciales para impulsar el crecimiento de los proyectos.

La Municipalidad de Tres Arroyos reafirma su compromiso de capacitar y acompañar a los emprendedores locales, ofreciéndoles los recursos necesarios para fortalecer sus negocios y lograr un desarrollo sostenible.

