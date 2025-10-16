Emprendimiento de Deco y Aromas llega a Casa Nisa
Desde hace tres años que vienen trabajando y ofreciendo fundas de edredón, de sillones, mantas tejidas, velas, aromas y todo para hacer de una casa un hogar. Ahora saltan a una nueva etapa y estarán inaugurando su nuevo espacio en Casa Nisa (Avenida Rivadavia 426).
Este jueves, a partir de las 19:30 horas, los esperan para conocerlos donde además realizarán sorteos con descuentos y podrán llevarse algún regalito.
Para finalizar, agradecen a Casa Nisa por recibirlos.