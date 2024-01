En 2024 habrá un feriado XXXL de seis días

1 enero, 2024

Se confirmaron los feriados con fines turísticos y se anunció un finde XXXL a fines de marzo y abril.

En los últimos días, el Gobierno oficializó el calendario oficial de feriados del 2024 y se incorporaron un total de tres feriados puente. De esta manera, en total habrá 19 de ellos, generándose un fin de semana XXL de seis días, desde el jueves 28 de marzo al martes 6 de abril.

Según el Decreto 106/2023 se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística. El objetivo de estos feriados es promover el turismo interno, distribuyendo las vacaciones en el tiempo y disminuyendo los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico.

De esta manera, se publicó en el Boletín Oficial que el Gobierno dispuso que el 1 de abril, el 21 de junio y el 11 de octubre sean feriados turísticos, haciendo que el primero de ellos sea parte de un fin de semana largo.

Lo cierto, es que para quienes no tengan que trabajar el jueves Santo, el cual es una jornada no laborable, podrán disfrutar de un total de seis días libres.

Estos son los siguientes:

28 de marzo: Jueves Santo (no laborable).

29 de marzo: Viernes Santo (feriado).

30 de marzo: Sábado de Gloria o Sábado Santo.

31 de marzo: Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua).

1 de abril: feriado puente con fines turísticos.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado).

Cuándo es el primer finde XL del 2024

Si bien nos encontramos entrando en época de vacaciones, muchos argentinos esperan por saber cuáles son los fines de semana largos para realizar alguna escapada. En ese sentido, se conoció cuál será el primer finde XL de 2024.

El mismo tendrá lugar el lunes 12 y martes 13 de febrero, los cuales son feriados inamovibles por carnavales, es decir, que no pueden ser desplazados desde el 2010.

Volver