En abril inicia Taller de alfabetización en la Cacuri

18 marzo, 2026 0

A partir del mes de abril, comenzará a dictarse en instalaciones de la Biblioteca Cacuri, el Taller de alfabetización a cargo de la profesora Melisa Giuliani.

Esta propuesta está dirigida a niños que transitan primer y segundo grados de la educación primaria. La duración de cada encuentro es de una hora.

La alfabetización, es un proceso que involucra las desafiantes tareas de enseñar y aprender a leer y a escribir. Esta actividad busca dar pequeños pasos para avanzar poco a poco a través de distintas estrategias para que, a través de diversas situaciones, los niños se vayan apropiando progresivamente de nuestro sistema de escritura

Para mayor información e inscripción, las familias interesadas podrán comunicarse directamente con la profesora al 2983 520791. El cupo es limitado, la propuesta es arancelada con descuentos del 50 y 25% para afiliados al Sindicato Empleados de Comercio y Biblioteca respectivamente.

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