En abril se registró una sola escritura en toda la Provincia: “esperamos que esta situación se acomode”, dijo el escribano Etchegoyen

29 mayo, 2020



La pandemia de coronavirus es el escenario de un derrumbe histórico del mercado inmobiliario, al punto de que en abril hubo una sola escritura en la Provincia. De acuerdo a la información del Colegio de Escribanos bonaerense, la caída representa el 99,98 por ciento respecto del mismo mes del 2019, cuando se habían contabilizado 6.424 operaciones. En términos de montos implica una baja de más de 14.300 millones de pesos en abril del año pasado a 6.650.000 ahora.



En este sentido, el escribano tresarroyense Jorge Etchegoyen recordó que los notarios “no trabajamos desde el 19 de marzo hasta este lunes 26 de mayo, que pudimos volver, pero con algunas limitaciones porque recién el lunes próximo comenzará a funcionar el Registro de la Propiedad, con algunos protocolos que todavía no nos han informado”.

“A partir de la autorización para trabajar el lunes pasado, pudimos hacer algunas escrituras con certificados que teníamos pedidos antes del inicio del período de aislamiento, y que pudimos utilizar por la suspensión de los plazos. Pero no hay ninguna operación nueva”, graficó. En relación con lo sucedido el año pasado, porque con enero y febrero no se puede medir ya que en general no hay actividad, hay que decir que en esta zona fue difícil pero dentro de lo normal, en Tres Arroyos siempre hay movimiento. Pero lo de este año nunca lo había visto en 20 años de profesión. Veremos cómo se acomoda esto, porque además entiendo que van a surgir problemas con la brecha entre el dólar oficial y el blue”, consideró.

Finalmente, destacó que el Colegio de Escribanos bonaerense participó de reuniones con los jefes de gabinete de Provincia y Nación, y se presentaron protocolos para el uso en escribanías que “se están cumpliendo estrictamente”.

