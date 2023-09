En agosto: Murieron por gripe aviar 230 lobos marinos en 13 ciudades de la costa atlántica

4 septiembre, 2023

En la costa atlántica de la Argentina, reside una población de más 200.000 lobos marinos de un pelo o lobos sudamericanos. Generalmente se agrupan en colonias. Desde agosto están sufriendo el impacto dramático de la infección por el virus de la gripe aviar altamente patógeno.

Desde febrero, la gripe aviar en Argentina empezó a generar brotes en aves silvestres y de corral. En agosto el Senasa confirmó brotes de gripe aviar en lobos marino de un pelo a lo largo de la costa atlántica.

Según los últimos resultados de los análisis de muestras del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a partir de animales muertos, 230 registrados, también hay focos de gripe aviar en las costas de Puerto Madryn, provincia de Chubut y Sierra Grande, Río Negro.

En total, hasta el momento se han confirmado casos de lobos con gripe aviar en la costa de 13 ciudades y localidades desde Buenos Aires a Tierra del Fuego.

Los lobos marinos de la Argentina no son los únicos que han sufrido la epidemia. Pertenecen a la especie Otaria flavescens, que también habita las costas de Perú y Chile. En esos países, el patógeno también provocó la muerte de más de 3.500 ejemplares durante el verano pasado.

El problema es parte de una epidemia global que técnicamente se llama “panzoonosis” por la diversidad de especies de animales que afectó. Generalmente la gripe aviar afecta a las aves silvestres y a las aves de corral.

Sin embargo, la cepa circulante también ha afectado a diferentes especies de mamíferos en el mundo desde 2020 y al menos a 8 personas, según los casos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El primer caso en lobos marinos se detectó en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur. Luego, se hicieron más detecciones de casos en el Área Natural Protegida Punta Bermeja y San Antonio Este, Río Negro; Punta Loyola y Caleta Olivia, Santa Cruz, Necochea/Puerto Quequén, Mar del Plata, Claromecó, San Blas y Balneario Mayor Buratovich, en provincia de Buenos Aires, y Puerto Pirámides, Chubut.

El Senasa recomendó no acercarse a las playas o a los lugares donde se hayan detectado animales afectados por gripe aviar. Si una persona encuentra un mamífero marino, no hay que acercarse y evitar el contacto. También se debería impedir que una mascota se acerque al lobo marino. (infobae)

