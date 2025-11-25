En Azul: Buena tarea de pilotos tresarroyenses

25 noviembre, 2025 0

En el autódromo Oscar Mauricio Franco de Azul se realizó la octava fecha de las categorías de APPS donde hubo participación tresarroyense a través de Jorge Rodríguez, Ramiro Elisiri y Fausto Di Vitto en la categoría Monomarca y Pablo Demateo en la Copa Gol.

Hubo una buena tarea de Ramiro Elisiri que ganó la primera serie y en la primera prefinal también fue el ganador. Además, lideró varias vueltas en la competencia final, allí el auto fue perdiendo rendimiento y arribo en el quinto lugar en la final.

Fausto Di Vitto no pudo terminar la serie y largando desde muy atrás pudo arribar octavo en la primera prefinal y se ubicó undécimo en la final.

Jorge Rodríguez fue sexto en la serie y en una aceptable segunda prefinal arribando sexto y en la final llego noveno, pero tuvo un recargo por toque quedando decimotercero.

Pablo Demateo fue segundo en la primera serie y no pudo correr la Prefinal y Final.

