En Azul los productores echaron mano y arreglan ellos los caminos rurales

6 noviembre, 2025 0

Los productores rurales del partido bonaerense de Azul lograron una victoria: se aprobó el proyecto que les permite hacerse cargo del mantenimiento de los caminos (un tema álgido y recurrente en la relación entre ruralistas y municipios) y ser compensados por ello.

La idea fue trabajada en reuniones que representantes del sector rural mantuvieron con concejales de distintos partidos políticos, y fue aprobada hoy por unanimidad, luego de obtener dictamen favorable en varias comisiones.

La iniciativa contempla la autorización a los propietarios de campos para contratar por sí mismos a empresas que puedan realizar arreglos en los caminos rurales, siempre con el debido registro y con el visto bueno del municipio.

Es uno de varios abordajes que se vienen implementando para atender este problema en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde la falta de mantenimiento de estos caminos es una queja constante del sector agropecuario.

En Azul, el tema fue dialogado entre los ruralistas y los ediles azuleños, en tanto que en San Andrés de Giles un proyecto similar impulsado desde la Sociedad Rural local choca con la decisión del intendente Miguel Gesualdi de mantener el sistema actual, con la comuna como única responsable de esas tareas.

La compensación para los ruralistas de Azul, según la ordenanza aprobada, será la exención del pago de la tasa vial, que es la que se aplica justamente al mantenimiento de la red de caminos, siempre según las condiciones establecidas en la norma.

