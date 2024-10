En Bahía: Acusan a una cadete de quedarse con los turnos del Penna

18 octubre, 2024 0

Una mujer que presta servicios de cadetería en Bahía Blanca, es acusada por quienes esperan largamente en el Hospital Penna a que se habiliten los turnos de atención en diferentes especialidades, de quedarse con la totalidad de los mismos.

Según cita el sitio bahiense labrujula24.com, a la producción del mismo llegaron varias denuncias, relatando el caso, y Gabriela, tal el nombre de quien presta el servicio, en su defensa, expresó que “no tengo “soldaditos” como dicen por ahí, el único que viene conmigo es mi marido que me lleva y me trae”.

Aclaró que ella hace las colas esperando a veces desde las 3 y media de la mañana “porque hay gente que no quiere hacer esos madrugones”, y que “a veces cuando llego, ya hay siete personas delante, y si se dan 10 turnos yo no tengo la culpa”.

Gabriela dijo además que “somos cinco cadetes que hacemos nuestro trabajo; ¿Por qué no se quejan de los otros??” A mí me contratan porque la gente no quiere pasar toda la noche afuera del Penna. Hice la cola como todo el mundo, con los papeles como corresponde de cada paciente. Ahí te piden número de documento, derivación de la sala médica, todo”.

Volver