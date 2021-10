En Bahía Blanca comenzarían a vacunar a los menores de 11 antes del martes

8 octubre, 2021 Leido: 21

El director asociado de Región Sanitaria I, Lauriano Alimenti, aseguró que en Bahía Blanca ya hay al menos 5 mil chicos de entre 3 y 11 años inscriptos para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, y que las aplicaciones podrían comenzar el próximo martes, aunque no descartó que esto pueda ocurrir antes. El funcionario también destacó que se habilitó un puesto en el macrocentro para entregar los carnets de vacunación, para lo cual la gente debe anotarse a través de los links que se encuentran en las redes sociales y esperar su turno. Se otorgará un máximo de 500 credenciales en forma semanal.

“En Bahía Blanca ya tenemos unos 5 mil chicos de entre 3 y 11 años inscriptos para vacunarse con la Sinopharm, y estimamos que el 12 de octubre comenzaríamos con las inoculaciones, aunque no descartamos hacerlo antes, si nos dan el visto bueno”, manifestó por “LU2”.

Alimenti sostuvo que el avance de la campaña dependerá de la disponibilidad de dosis, que por ahora no representa un problema.

“Para nosotros esto es un alivio, porque estamos trabajando hace mucho tiempo para completar la campaña de vacunación”, manifestó.

Alimenti manifestó que la idea es “comenzar a vacunar en la brevedad”, y destacó que se llevará a cabo por medio de la turnera y con un criterio de prioridad: primero le tocará a aquellos niños que tengan patologías y después será el momento para los que no tienen comorbilidades.

“También hay que tener en cuenta que aquellas familias que tengan dudas y tienen la posibilidad, es importante hacer una consulta a su médico”, dijo el funcionario, quien señaló que, por la edad de los chicos, no es necesario que cuenten con una autorización expresa, pero sí la presencia de un tutor al momento de vacunarse.

