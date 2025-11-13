En Bellocq, se celebró el Día de la Tradición con una jornada llena de identidad y participación

13 noviembre, 2025 6

Este miércoles, la localidad de San Francisco de Bellocq celebró el Día de la Tradición con una emotiva jornada que tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Secundaria N° 11, en articulación con el Jardín de Infantes N° 922.

Durante el acto, estudiantes, docentes y familias compartieron bailes típicos, representaciones y comidas tradicionales, en un encuentro que puso en valor nuestras raíces y costumbres populares.

Estuvieron presentes el delegado municipal Marco Taboada, el intendente Pablo Garate, y el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco, quien acompañó en representación del Departamento Ejecutivo.

