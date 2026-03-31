En Chaves, acordaron el cierre dominical de supermercados

31 marzo, 2026 0

La Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves concretó la firma de un importante convenio con supermercados y autoservicios de la ciudad, mediante el cual se establece el cierre de estos comercios los días domingo, en el marco de una prueba piloto que se extenderá por 180 días.

La medida comenzará a regir a partir de este domingo 5 de abril de 2026. Finalizado ese período de evaluación, y en caso de que la demanda de la población no requiera la apertura dominical, el acuerdo pasará a tener vigencia por tiempo indeterminado, manteniéndose hasta que las partes dispongan su modificación o sustitución de común acuerdo.

El principal objetivo de la iniciativa es fortalecer la actividad del comercio local, promoviendo que durante los domingos puedan mantenerse activos los minimercados, negocios de barrio y emprendimientos familiares. De esta manera, se busca generar mayores oportunidades para el sector y fomentar el consumo de cercanía.

Desde la Liga de Comercio destacaron que esta medida apunta a equilibrar la competencia y acompañar a los pequeños comerciantes, quienes cumplen un rol fundamental dentro de la economía local.

Asimismo, se valoró especialmente el acompañamiento de todos los firmantes, resaltando que el acuerdo es fruto del diálogo y el consenso, y refleja un fuerte compromiso con la comunidad chavense.

Del acto de firma participaron el presidente de la Liga de Comercio e Industria, Juan Manso; la secretaria del Centro de Empleados de Comercio, Berta Massa; y representantes de distintos supermercados de la localidad, entre ellos Jiang Zonghao, Cheng Lifeng, Benchi Zhuang, Silvia Tavieres, Oscar Amado y Juan Giancaterino.

La iniciativa representa un paso significativo en el trabajo conjunto entre instituciones y comerciantes para fortalecer el entramado comercial de Gonzales Chaves.

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