En Chaves, el jueves se expone el “Diagnóstico de la Red Vial Rural”

4 marzo, 2026 0

Desde Chaves Municipio se recuerda a la comunidad que este jueves a las 10:00 horas se llevará a cabo la presentación del informe final del “Diagnóstico de la Red Vial Rural”, un estudio clave para el desarrollo del distrito.

El encuentro tendrá lugar en el Teatro Municipal de Adolfo Gonzales Chaves y es abierto a productores, instituciones, representantes del sector y vecinos interesados.

El trabajo fue realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), a través de un equipo técnico especializado que desarrolló un análisis integral del estado actual de la red vial rural del distrito.

El informe aporta información estratégica para la planificación y priorización de intervenciones, así como para la optimización de recursos, constituyéndose en una herramienta fundamental para fortalecer la infraestructura rural, mejorar la conectividad y acompañar al sector productivo, eje central del desarrollo local.

Desde el Municipio destacaron la importancia de contar con datos técnicos y respaldo profesional para proyectar políticas públicas sostenibles en el tiempo, reafirmando el compromiso de continuar planificando con responsabilidad y visión de futuro.

Volver