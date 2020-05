En Claudio Molina “la pandemia no se nota tanto como en la ciudad”

Carla Herrera, habitante de Claudio Molina, donde residen alrededor de 20 personas, contó que “lo que es la pandemia acá no se nota tanto como lo es en la ciudad”.

La localidad más cercana al pueblo es De la Garma, distante a 15 kilómetros. De Tres Arroyos está a unos 38 kilómetros. En este sentido, dijo que tratan de “evitar todo lo que más se pueda como mercadería y otros elementos, se evita. Una vez al mes cuando tocan los impuestos o para ir a la farmacia, nos cuidamos de no ir seguido como en épocas normales”.

A la escuela número 28 “Antártida Argentina” concurren 7 alumnos y se complica concretar las actividades escolares, especialmente para quienes no cuentan con el servicio de internet. No obstante, “de alguna manera se van haciendo”, dijo al tiempo que destacó la solidaridad de los vecinos que lo facilitan.

“Tomamos todos los recaudos que hay que tener al momento de tener que salir. Aquí estamos bien”, finalizó.

