En Coronel Rosales no: La Libertad Avanza no pudo copar el Concejo Deliberante

13 diciembre, 2023

Los nuevos ediles de Coronel Rosales no apoyaron a Paula Bermejo, de Unión por la Patria y recibieron críticas del flamente intendente, Rodrigo Aristimuño, quién en su discurso, lanzó una chicana contra los nuevos concejales de La Libertad Avanza.

El flamante jefe comunal no dejó pasar la negativa de ese sector de la oposición a votar por Paula Bermejo, de Unión por la Patria, como presidenta del Concejo Deliberante.

De los 18 votos, la edil recibió el apoyo de 15, incluyendo el respaldo oficialista y de Juntos por el Cambio.

“Agradezco a los 15 concejales que han respetado ese pacto tácito que se sostiene desde la vuelta de a la democracia que el partido político que gobierna el distrito también preside el HCD. Gracias por esa decisión política madura y acompañar con su voto”, disparó.

La crítica fue directo a Pablo Gómez, Josefina Aguilera y Juan Di Carlo, alineados con el gobierno nacional.

En otro orden de cosas, Aristimuño se refirió a los planes de Javier Milei como presidente de la Nación y aseguró a los vecinos que “van a encontrar un municipio presente que responda a las particularidades de cada evento”.

“Sabemos que no les entra un problema más, y nos han elegido para resolver los problemas, en el marco de nuestras posibilidades. No me voy a hacer el zonzo y mirar para otro lado en función de las medidas económicas del gobierno nacional, que ahora no sabemos cuáles serán sus resultados para la provincia de Buenos Aires, para nuestro distrito y el impacto en cada vecino y vecina”, señaló.

