En Diputados: Cuto Moreno defendió la gestión sanitaria de Kicillof y a Ginés y criticó a “Vidal la leona imbatible”

5 marzo, 2021 Leido: 0

Una fuerte y extensa intervención tuvo el diputado tresarroyense Carlos “Cuto” Moreno en la sesión de ayer en Diputados, donde además de defender la gestión de la pandemia por parte del gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Daniel Gollan, también dispensó elogios al ahora extitular de la cartera sanitaria nacional, Ginés González García. Y tuvo fuertes conceptos para con la exgobernadora María Eugenia Vidal, sobre quien dijo “tendría que explicar qué pasó con (René) Favaloro”.

Tras hacer un extenso repaso por las medidas sanitarias desde el inicio de la pandemia, mandó a los legisladores opositores a “leer La Nación y Clarín, que son sus libros de cabecera”, y recordó que “ustedes rompieron la salud pública, como también querían hacerlo con la escuela. Cuando Alberto llegó al gobierno, Salud era Secretaría, y todos ustedes saben lo que significa bajar un ministerio estratégico. La lectura es ‘me importa un pito’. Y mientras tanto la gobernadora, la leona, la imbatible, decía que no iba a abrir ningún hospital. Aquí se hicieron dos o tres reuniones para que abriera esos hospitales, pero no iba a abrir el Balestrini por el apellido, ni el Favaloro, para no tener que explicar, ella y Larreta, los últimos días de Favaloro”.

También defendió la gestión de González García, que para Moreno “va a pasar a la historia como uno de los mejores ministros’, para adquirir la producción de respiradores “que no son ni peronistas ni radicales, y los municipios ricos podían ir a buscarlos”.

Volver