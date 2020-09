En dólares, el valor de las motos “está más barato que nunca”

8 septiembre, 2020 Leido: 1213

En el marco de la crisis económica causada por la pandemia, el valor de las motos en dólares “está más barato que nunca”. Así lo dijo por LU 24 el propietario del comercio Flying Motors, Esteban Pereyra, quien refirió que la 110 cc más económica cuesta 65.000 pesos, “unos 480 dólares, cuando nunca bajó de los 1.000”.

“Si bien la gente no gana en dólares, en algunos sectores ayudó a que la venta se haga más masiva”, señaló.

“Nosotros trabajamos mucho con gente de afuera y ahora la verdad es que aprendió un poco a depositar y que le enviemos la moto por un transporte, más allá de que antes prefería siempre hacerlo personalmente y es lo que nosotros buscamos que vengan y no conozcan pero hoy se hace prácticamente imposible. De a poco se fue acostumbrando el cliente”, puntualizó.

“Los controles y la ley están fallando”

En tanto, comentó que para retirar la 0 Km. de la agencia, “tiene que estar patentada y la cedula a nombre tuyo y la chapa patente puesta”. Aunque, en el mercado del usado “hay gente que nunca transfiere. Al no hacerse los controles permanentemente y como corresponden” la falta de documentación sigue prosperando.

Asimismo, advirtió que “la ley también está fallando” al comentar alguna situación que tuvo que atravesar tras vender unidades que “tenían falta de pago, no contaban con su documentación, y cuando hemos ido a retirarlas a la Comisaría ya las tenían otras personas, mediante un abogado. Se las entregaron con un boleto de compra-venta, algo totalmente anormal”.

Además, dio a conocer que el servicio de mantenimiento de una 110 cc cuesta alrededor de 1.500 pesos.

Finalmente, señaló que “al ser algo tan caro la gente no se anima mucho a comprar la moto eléctrica”, con la singularidad de que no está todavía homologada en Argentina, por lo que no lleva dominio.

