En Dorrego cierran locales gastronómicos y gimnasios: también se prohíben reuniones familiares

Si bien Coronel Dorrego seguirá en fase 5, los dos casos confirmados en las últimas horas en la ciudad determinaron que la comuna resolviera que hasta fines de este mes volverán a cerrar gimnasios y locales gastronómicos. Tampoco se podrán hacer actividades deportivas como patín, natación y boxeo, entre otras. Además, hasta el 31 de julio no se podrán hacer reuniones familiares y se evitarán los encuentros de gente en lugares cerrados.

El anuncio fue efectuado después del mediodía de este jueves por el intendente Raúl Reyes, quien estuvo acompañado por los directores de Salud (Fabián Zorzano) y del Hospital Municipal (Santiago Braghero).

“Pedimos paciencia, tranquilidad y no agredirnos. Tenemos que determinar el origen (del contagio de las 2 pacientes con Covid 19, una mujer de 60 años y su hija de 24), y aislar a todas las personas sospechosas”, dijo Reyes.

Por su parte, Zorzano destacó que hasta el momento no se ha determinado el caso número 0, aunque no descartó que el contagio se haya producido en alguna reunión familiar o de amigos, visitas a familiares o que responda a alguna acción por la cual no se hayan respetado las medidas de distanciamiento físico o de cuidado personal.

“Vamos a poder contener la situación”, aseguró.

También aclaró que las dos pacientes no salieron de Dorrego en los últimos 14 días, y confirmó que fueron aisladas 28 personas, 8 de las cuales fueron hisopadas porque presentan síntomas.

Braguero dijo que las pacientes están bien, con un cuadro de evolución favorable, por lo que siguen con aislamiento domiciliario.

Se mantendrá el horario comercial que venía rigiendo hasta el momento y seguirán funcionando los controles en los accesos Illia y Casal Varela.

Continuarán las salidas recreativas y de pesca.

La actividades y servicios del municipio no sufrirán modificaciones.

