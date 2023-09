En dos tramos: San Cayetano pagará el bono de $60.000 a agentes municipales

20 septiembre, 2023

San Cayetano otorgará a agentes municipales el bono establecido por el Gobierno Nacional. Por decisión del intendente Miguel Gargaglione, y luego consensuado con el Sindicato de Empleados Municipales, se dispuso el pago de una Asignación Especial Extraordinaria no remunerativa y no bonificable de $ 60.000, que será abonada en dos cuotas de $ 30.000 durante septiembre y octubre. Esta suma no se dará a cuenta de futuras paritarias.

La medida está dirigida a todo el personal que perciban salarios netos menores o iguales a $ 370.000, correspondientes al devengado en el mes de agosto de 2023. Para los salarios mayores a dicho monto que no superen los $400.000, correspondientes al mismo periodo, la asignación será igual a la diferencia necesaria para alcanzar ese último valor. Aquellos agentes que no cumplen jornada completa de 35 horas semanales, cobrarán un proporcional.

La asignación correspondiente al mes de octubre tendrá las mismas condiciones que la establecida en el artículo anterior y se calculará sobre las remuneraciones devengadas del mes de septiembre 2023, excluyendo el pago de la asignación que le hubiere correspondido conforme el presente decreto. Serán excluidos del cobro de la Asignación especial extraordinaria los cargos electivos del Departamento Deliberativo y funcionarios del Departamento Ejecutivo, a excepción del personal jerárquico de carrera.

El Gobierno de la Provincia de Bs. As. dispuso la creación de un Fondo especial de Asignaciones extraordinarias Salariales para Municipios reglamentada mediante decreto 1610/2023, reintegrable mediante descuento de fondos a percibir en concepto de coparticipación en el año en curso. Dicha asistencia financiera será de hasta el 50% del monto informado por el Municipio de acuerdo con el artículo 3° de dicho decreto.

