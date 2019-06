En Efectivo Sí, los jubilados hacen fila afuera para cobrar: “si no hacen el cobro por cajero automático les descuentan $190”

Con el frío, las bajas temperaturas y hoy sobre todo con el incesante viento, no es lo más cómodo estar haciendo fila fuera de un comercio esperando para ser atendido. Esto les sucede a los jubilados que deben cobrar su sueldo en Efectivo Sí, así lo denunció Lidia Martínez, familiar directa de uno de los abuelos, y lo pudo comprobar LU 24 pasando por el local ubicado en Colón 337.



La mujer denuncia que hay una pésima atención, incluso dijo que a los jubilados que no cobren por cajero automático se les descuenta $190 de lo que deben percibir.

“En Efectivo Sí, lamentablemente ya hace dos meses atrás que la atención es pésima para los jubilados, se encuentran afuera con un clima hostil, haciendo fila para el cajero automático porque sí o sí tienen que hacer el cobro por cajero automático, a no ser que le descuenten $190 del mínimo sueldo que reciben”, indicó en primer término la vecina Lidia Martínez.

“La atención no es muy cordial, últimamente tampoco les ayudan a personas mayores, conmigo tuvieron que hacer una excepción porque ya le firme el libro de quejas y le hice cambio de banco a mi papá porque el mes pasado fue y no pudo cobrar por ventanilla”, sostuvo.

“Tenemos que esperar al próximo mes para cobrar en el banco designado. La gente soporta todo esto, hay muchas personas indignadas por la pésima atención. Antes la atención era muy buena, si tienen problemas económicos no tienen que agarrársela con la pobre gente”, agregó.

“La gente hace la fila en la vereda, a mí me atienden porque saben que voy a ir a hablar con el principal, lo que quiero es que tengan un poco de corazón, esa pobre gente cae en una trampa”, finalizó.