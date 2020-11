En el Centro de Acopio Transitorio realizan campaña para recuperar envases de agroquímicos (video)

Esta mañana, en Tres Arroyos, se presentó la primera campaña de recolección de bidones vacíos de agroquímicos. Hasta la hora 19, los productores agropecuarios pueden depositar los envases en el Centro de Acopio Transitorio, ubicado en avenida Aníbal Ponce 2505.

El objetivo es comenzar a desarrollar un sistema de gestión integral de los recipientes, efectuado de un modo que no afecte a la salud de las personas ni al medio ambiente. Participan la Municipalidad de Tres Arroyos, la fundación Campo Limpio y la firma Eco Abasto.

“El envase vacío de agroquímicos es un residuo especial, una corriente totalmente distinta a lo que es lo domiciliario”, sostuvo por LU 24 el secretario de Gestión Ambiental, Ricardo D´Annunzio. “Gracias al trabajo del Intendente y a la unión público-privada, con los distribuidores, las cooperativas y la fundación Campo Limpio, se pudo construir este galpón y comenzar a trabajar. El Concejo Deliberante también aprobó por ordenanza la cesión de un predio”, destacó.

El funcionario dijo que se ha presentado el pedido de habilitación ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, la que “está próxima a salir”. Mientras tanto, “nos permitieron hacer la campaña para poder ya informar a los productores y crear conciencia de que es un residuo especial que debe ser tratado de forma independiente y que ahora Tres Arroyos tiene un sitio donde poder traerlo, disponerlo y luego reciclarlo mediante la empresa Eco Abasto, que los llevará a su industria ubicada en la localidad de Brandsen”.

La Fundación Campo Limpio es el único ente a nivel nacional que tiene aprobado todo el proceso de logística inversa de recuperación de envases vacíos de agroquímicos y está avalado para emitir, junto a cada organismo provincial, el certificado de disposición final que le llegue al productor que entregue los bidones.

En los próximos meses, saldrá el sistema de trazabilidad para que el productor presente el certificado correspondiente para que pueda adquirir nuevos recipientes. A su vez, la fundación asesora al Municipio sobre la campaña de educación y concientización que se concretará para ingenieros agrónomos y productores.

Por su parte, la firma Eco Abasto se encarga de todo lo relacionado al funcionamiento del CAT, la recepción de los bidones y la logística del traslado a la planta de reciclado que está en el Parque Industrial de Brandsen.

“Esto le resuelve un problema al productor que no sabía cómo desprenderse de este tipo de elementos, siendo que pueden acarrear inconvenientes a la salud humana si no son manipulados correctamente. Es un beneficio importante para los productores de Tres Arroyos y la región; a la vez siempre pensando en la parte ambiental para que no sean arrojados en lugares como la vera de la ruta o en algún otro sector por el peligro que representan”, indicó D´Annunzio.

Precisó que una vez que son reciclados se utilizarán para productos que “son autorizados y no conllevan riesgos para la salud”.

El Centro tiene una dimensión de 10 por 30 metros, piso de hormigón con una pendiente de dos por ciento para que en el caso de producirse algún derrame se recupere en un tanque para su tratamiento. Para los próximos meses está previsto que cuente con oficina, baños y vestuarios. Y a futuro hay un proyecto para que en el lugar se pueda llegar a realizar el chipeado y peletizado, “un paso más para hacer el tratamiento más eficiente”, subrayó el secretario.

Resaltan la decisión de “apostar a futuro”

Finalmente, Miguel Moro, de Eco Abasto, y Julio Pagola, referente zonal de Campo Limpio, se mostraron orgullosos de integrar el grupo de trabajo al tiempo que destacaron la decisión de la Municipalidad para “luchar por esta herramienta fundamental para recuperar esos envases que no sabemos a dónde van a parar”.

Asimismo, en diálogo con LU 24, agradecieron el acompañamiento de las cooperativas y los productores. “Es apostar al futuro”, apreciaron.

