En el CIC de Boca ya comenzaron con los festejos del mes de la niñez

13 agosto, 2025 0

En el marco del mes de la Niñez, el equipo de Salud del CIC, junto a promotores de salud y, el equipo del Centro Comunitario de la Provincia de Buenos Aires, llevaron adelante una jornada especial en el barrio Boca, como parte del trabajo conjunto que impulsa la Mesa Intersectorial.

La actividad contó con la participación de familias del área programática, niños del CEC N°801 y de Puentes en la Infancia, dispositivo de acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Durante la jornada, se compartieron juegos, propuestas recreativas y espacios de integración, en un clima de alegría y celebración que puso en el centro a las infancias, reconociendo su derecho al juego, a la participación y el encuentro comunitario.

