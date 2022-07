En El Corralón no se registran faltantes de materiales de construcción

21 julio, 2022 Leido: 60

Atribuyen a la constante suba del dólar libre el faltante de algunos materiales de construcción, básicamente por la imposibilidad de fijar precios de referencia.

Sin embargo, desde El Corralón, Daniel Codagnone admitió que si bien la gente duda antes de concretar algunas operaciones, no se advierten faltas en los materiales que más se comercializan en el rubro. “No hemos tenido faltantes; por ahí puede ser de algunos elementos aislados, como el cemento blanco que se usa para hacer baldosones y que si bien no tiene mucha salida, es importado y no hay mucho. Pero dentro de lo que nosotros trabajamos mayoritariamente, hay stock normal”, puntualizó.

“Hasta el momento no hay inconvenientes de provisión con las cementeras, con las fábricas de ladrillo hueco ni las cementeras, y los aumentos van de la mano con la inflación, lo que quizá dificulta mucho es la falta de gasoil. Pero el mercado se mueve, porque ante la incertidumbre, la gente compra para evitar posibles subas”, aseguró Codagnone.

