En el Día de la Bailarina de Tango, Karina Yañez habló de su presente (audio)

En el Día de la Bailarina de Tango, Karina Yañez habló de su presente

Hoy se conmemora el Día de la bailarina de Tango, en homenaje a María Nieves, histórica partenaire de Juan Carlos Copes, y en tal sentido, la artista local Karina Yañez, contó sobre su presente, “llevo adelante la Academia de Tango “Pasión de arrabal”, donde distintas generaciones se suman para aprender y disfrutar. En la actualidad también se sumó una niña de 9 años”.

Las actividades se desarrollan en instalaciones del Centro Cultural La Estación, y a modo de aliento para concurrir, Karina dijo que “quien sabe caminar puede bailar tango”.

Por otra parte mencionó que quienes lo deseen se pueden sumar en cualquier momento.

