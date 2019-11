En el Día del Calesitero: “Gracias al pueblo de Tres Arroyos. La gente es muy cariñosa y solidaria”

Osmar Giorda, es calesitero en Tres Arroyos desde hace 16 años, más 5 que concretó la misma tarea en la ciudad de La Plata. Destacó la relación cariñosa y solidaria que tienen con la comunidad de Tres Arroyos.

“Hace 16 años estoy en Tres Arroyos y 5hice esto en La Plata, desde donde llegué. Mi señora se había venido a trabajar aquí y luego vine yo. La Calesita se vendía y pude comprarla. Fue algo que deseaba hacer, ya que antes era empleado”, dijo Osmar.

“Acá empezó a darse una relación de mucho afecto con padres y chicos, que vienen muy seguido, toman mate, aquí la gente es muy cariñosa y solidaria. Acá se ven muchos abuelos con los nietos, llama la atención eso y en muchos casos andan en familia”, destacó.

Mencionó además que la calesita tiene piezas nuevas, “se le hicieron algunas refacciones, y el movimiento es mucho mayor desde que se arregló. El municipio pintó las rejas y me hizo el piso de hormigón”.

En cuanto al valor de la vuelta en calesita indicó que es de 20 pesos y que cuenta con una promoción de 10 vueltas a un costo de 90 pesos.

Agradeció y destacó la ayuda que recibe de su colega, propietario de la otra calesita que existe en la ciudad. “Somos muy amigos y yo le agradezco mucho la ayuda que me da. El me hace muchas cosas en mi calesita. Los dos trabajamos el mismo precio”, indicó.