Como cada 19 de marzo, en Argentina se celebra el Día del Industrial Maderero, el Día del Carpintero y el Día del Artesano, en una fecha que forma parte del Santoral Católico y que, al igual que el Día del Padre, recuerda la figura bíblica de San José o José de Nazaret. Es por ello, que en comunicación con LU24, Mario Oliver hizo un repaso por su historia como carpintero.

“Yo de carpintero llevo 35 años, el inicio mío fue de cadete en Florería Los Claveles en la calle Colon, después estuvimos en moreno con la florería, y también estuve en la boletería del cine Tortoni, tenía dos trabajitos, y después ya me metí como carpintero” relató Mario.

Continuó explicando que “me gustaba hacer pavaditas, cositas que me interesaban a mí y me metí, no estudie y ni nada”.

Llegando a la actualidad, contó que “hace aproximadamente 5 años que ya carpintería de obra no hacemos más por el tema de la calidad de la madera, se ha terminado el tema de las maderas buenas, cedro, roble, ahora viene todo madera de pino y muy baja calidad”. Es por ello, que explicó que “acá en mi carpintería tengo 8 máquinas y 5 están paradas, porque ahora ya no se trabaja esa madera”.

En ese sentido, expresó “nos ha pasado por arriba toda la carpintería PVC y aluminio”, por eso mismo indicó “estamos trabajando con fibrofácil, melamina, enchapados, y materiales que son más modernos”

Aunque su especialidad siempre ha sido trabajar artesanalmente la madera, y últimamente ha tenido que dejar de lado ese tipo de trabajos, Oliver manifestó “me encanta y sigo haciendo trabajos muy lindos de pinotea por ejemplo, que es una madera espectacular, son maderas usadas pero vos la trabajas y la cepillas bien y queda un trabajo bárbaro”.

En este momento, según expresó Mario “estoy trabajando con mi sobrino solamente, y yo me dedico también a hacer arreglos de carpintería, y el carpintero no le va a faltar trabajo nunca, siempre tenés para encolar una silla, una mesa, muebles antiguos”. Resaltó también por su parte, que en el 2020, la pandemia no los ha parado, “no hemos fallado un dia en nuestro taller, a puertas cerradas pero hemos trabajado todos los días” en la tradicional carpintería que tiene hace 16 años en Av. Rivadavia y Talcahuano.

