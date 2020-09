En el Día del Cartero, Blas Mansur contó su historia de 69 años ligado al Correo

Blas Mansur dedicó su vida al Correo. Comenzó como mensajero, en 1951 y siendo menor de edad, cuando la empresa postal estatal funcionaba en la esquina de Colón y Rivadavia. En el Día del Cartero, recordó con LU 24 que “como cartero trabajé 20 años, y luego pasé a auxiliar y seguí, hasta el año 2000 cuando me jubilé y me ofrecieron el transporte, tarea que hago con mi hija y un colaborador. Así que llevo 69 años dedicado a trabajar para el Correo. Ahora lo estoy extrañando porque por ser grupo de riesgo, no puedo ir desde el 16 de marzo”.

“Había, en mi época, 12 repartos y 55 personas; hoy hay 8 carteros. Cuando llegó la computadora se redujo mucho el personal”, admitió Blas, que cuando ingresó a la empresa, los carteros se movían a caballo. Después vino la etapa de la bicicleta, que fue la movilidad con la que él cumplió su actividad laboral, pero que también le despertó la pasión por el ciclismo, que sigue despuntando cuando el clima lo permite.

A pesar de lo complicado que resultaba el reparto a veces por los canes que cuidaban celosamente las casas, Mansur admitió entre risas que nunca lo mordió un perro. Además, recordó la expectativa con la que la gente recibía sus cartas. Y evocó también la figura de otros carteros de su época, como “D’ Annunzio y Carlos Di Rocco”, además de saludar a “todos los muchachos del Correo local y de la zona”.

