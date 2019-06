En el Día del Donante de Sangre, aseguran que realizarlo “le hace muy bien al alma”

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. En este sentido, Lucía Palma, supervisora del servicio de Hemoterapia del Hospital Pirovano, dijo a LU 24 que realizarlo “le hace muy bien al alma”.

Además, aclaró que “no es peligroso donar sangre, no se corre ningún riesgo. Hay que sacar los mitos sobre que trae algún perjuicio al donante. Se utiliza material totalmente estéril y descartable”.

También explicó que pueden donar “todas las personas mayores de 18 años que pesen más de 60 kilos. No se debe estar en ayunas aunque no hay que ingerir leche ni consumir alimentos grasos”. Mientras que no lo pueden hacer aquellos quienes estén con problemas de salud. En tanto, detalló que quienes sufrieron hepatitis A, solo pueden donar si la tuvieron hasta los 10 años; sucede lo mismo que para donar médula.

Contó que “se extraen alrededor de 450 centímetros cúbicos, no es doloroso, demora 15 minutos y nos hace muy bien al alma”.

Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro.

“Con una bolsa de sangre se pueden hacer hasta cuatro transfusiones: los componentes que sacamos son el plasma, las plaquetas, los glóbulos rojos y el crioprecipitado”.

“Tenemos un banco totalmente completo, la gente dona y les agradecemos a nuestros voluntarios porque todos los días necesitamos”, finalizó.