En el día del dulce de leche, analizamos cuáles y por qué son los más ricos

Hoy es el Día del Dulce de Leche, y BUS 24 habló con Ariel Erympanchotc, un destacado sommelier de dicho producto, quien hizo una interesante serie de recomendaciones a la hora de elegir cual consumir y disfrutar.

“A nivel bromatológico el mejor es el que está contenido en envase de vidrio porque conserva más el sabor”, recomendó.



Entre las mejores marcas que elaboran el tan delicioso producto de repostería mencionó que “el marca Sancor es uno de los mejores, pero en mi opinión, actualmente es el Ilolay el más rico de los de vienen en envase de plástico. De los de vidrio alguno de Havanna puede ser”.

Ariel posee una Maestría en Tecnología de Alimentos y se especializó en dulce de leche “porque es una pasión personal”.

Dicta clases de dulce de leche en escuelas de gastronomía, y realiza algunos análisis, no para empresas, “porque buscan lograr un gusto en particular, pero si analizo si es más dulce o no y si es más rico o no. Trato de buscar algún dulce en particular durante el fin de semana, ya que me gusta buscar a los que van detrás de algo diferente. Ahora salió uno de la marca Águila con chocolate, que es muy rico”.

De los regionales, destacó que uno de los más sabrosos es Campo Quijano, “en general la leche que usan para elaborar los regionales es un poco diferente a las lácteas que estandarizan la cantidad de grasa en leche, y eso los hace más deliciosos”.

El especialista en tan rico producto, característico de nuestro país, recomendó guardar el dulce de leche en el freezer “porque se pone un poco más espeso y tiene otro sabor, además de que el clásico es mejor que el repostero”, agregó.