En el Día del Óptico: Liliana Bonifacio reivindicó la importancia de manejarse con profesionales

13 diciembre, 2021 Leido: 67

Cada 13 de diciembre se celebra el Día del Óptico en Argentina. La fecha fue elegida, en 1952, por la Asociación de Ópticos y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (ADOT) debido a que coincide con la festividad de la Virgen de Santa Lucía, protectora de la vista.

Liliana Bonifacio, de Optiver, habló de la realidad actual de su comercio: “nosotros continuamos laboralmente bien, el tema de la pandemia agudizó el uso de tecnología por lo que no paramos de trabajar todo este tiempo. Aumentaron las consultas con los oftalmólogos para protección, ya que mucha gente se entretiene, trabaja y estudia desde su casa, por consiguiente la exposición frente a pantallas es más intensa de lo normal y con diversas consecuencias”.

Ya conversando acerca de la protección ocular para el verano, Liliana dijo que “contamos con amplia gama de anteojos para sol, en todas su variedades, recetados o de protección, recordemos que los únicos que podemos proveer somos los ópticos, somos profesionales universitarios formados, y los únicos que podemos garantizar el cumplimiento de las normas de calidad que hay en nuestro país, sabemos que hay lentes de venta libre que no resguardan la salud visual, y eso la gente tendría que saber lo perjudicial que es.

En cuanto a los precios, la profesional indicó que el rubro no está ajeno a la realidad económica actual.

