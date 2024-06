En el Día del Periodista – Escribe: Omar Eduardo Alonso

7 junio, 2024

A pocas horas de nuestra celebración del oficio, se produjo el fallecimiento de una de las figuras culturales más prominentes de la provincia de Córdoba. Y era tresarroyense.

Enrique Lacolla había nacido aquí el 28 de junio de 1935. Murió en Córdoba cuando tenía 88 años y la circunstancia fue señalada con pesar por el gremio de aquella provincia.

Al respecto destacó que fue “un periodista cabal, de noble madera, inquebrantable en sus ideas, perteneciente a la izquierda nacional a la que no le retaceaba reproches”.

Fue un intelectual vinculado al periodismo, al cine y todas las manifestaciones culturales.

En una entrevista de las tantas que se le hicieran, recordaba que cuando tenía 3 años su padre lo llevó a ver “Sueño de una noche de verano”, una adaptación de la obra de Shakespeare exhibida en blanco y negro.

Debo confesar que no tenía registro de un colega de semejante prestigio nativo de Tres Arroyos, pero no es de extrañar pues muchos periodistas de nuestro medio lograron proyecciones considerables en otros lugares y otros muchos contribuyeron sustancialmente al desarrollo del oficio permaneciendo en nuestra ciudad.

El dato me fue suministrado por Ana Beatriz Kisbye, a quien agradezco su gentileza.

[email protected]

También en FB

Volver