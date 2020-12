En el día del publicista: “desde la virtualidad de principio a fin” un año atípico para los alumnos del Instituto 167

Desde hace 82 años, se celebra en Argentina el Día de la Publicidad, también conocido como el Día del Publicista. Desde el Centro de Formación Docente 167, la profesora Pilar López, comentó a LU24 como se desarrolló durante este año diferente, la carrera de publicista en el Instituto.

“Se trabajó muchísimo, desde la virtualidad desde principio a fin” indicó López y explicó que “publicidad ha sido siempre una carrera 100% presencial” por lo que desde el cuerpo docente hubo que hacer reformas al método de enseñanza y proponer proyectos para que se desarrollen desde la virtualidad.

“Por ejemplo los chicos de tercer año hicieron las practicas profesionalizantes con Flor Dionisi, con clientes de verdad, no simulación”, por otra parte, “los chicos de segundo año trabajaron en un proyecto distrital de educación y trabajo para hacer identidad visual y logos, también redactaron notas para el diario y blogs”. La docente comento también que los alumnos de tercer año realizaron un programa para YouTube que se llama espacio publicitario, que lo pueden ver por esa plataforma.

Con respecto al festival publicitario que acostumbran a llevar a cabo los alumnos de tercer año, específicamente en el mes de noviembre, explicó que “cuando esto comenzó en marzo nosotros pensamos que lógico para noviembre iba a estar todo bien” por lo que suponían que iban a poder realizarlo, pero en agosto cuando se anunció que la presencialidad no iba a ser posible, se resolvió homenajear la publicidad y exponer sus trabajos en otro formato.

Haciendo referencia a la cantidad de alumnos y alumnas que están cursando la carrera de publicidad, López dijo “actualmente tenemos 11 en primero 5 en segundo y 5 en tercero, el tema es que hubo otros alumnos dando vueltas pero tenían conexión intermitente, por lo que pueden llegar a continuar en un trayecto formativo complementario que se extiende hasta el 30 de abril, y falta el año que viene en marzo que algunas materias tienen cobertura extendida por cobertura extendida porque justamente la pandemia hizo que todo se atrasara”.

El balance ha sido bueno en general, porque “se ha logrado muchísimo más de lo que se esperaba” “al no saber si volvíamos a la virtualidad, por lo que no sabíamos si dar los contenidos virtualmente o esperar a volver a la normalidad”

Por ejemplo las inscripciones ya están abiertas, hay una preinscripción en el facebook del instituto a todas las carreras, incluida publicidad. “El tema es que pasa el año que viene por ejemplo las mesas de febrero ya sabemos que son virtuales, pero esto es dia a dia, si nos anuncia que en febrero tenemos que volver” cambiarían el formato, expresó la profesora.

Una posibilidad es que el próximo año sea bimodal, una parte presencial y otra virtual, pero por el momento nada es certero.

