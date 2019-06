En el día del Trabajador de la Carne, el Frigorífico Anselmo “se encamina a paso firme”

En el día del Trabajador de la Carne, el propietario de Frigorífico Anselmo, Nicolás Ambrosius, hizo llegar a través de la radio su saludo a todos los trabajadores de este rubro en la región y repasó el proceso que lo llevó a realizar una alianza estratégica con productores pampeanos, que según indicó “está funcionando muy bien”.



“Hace un año, me resultaba incomprensible que en medio de la apertura de mercados para la carne argentina en el mundo, una empresa emblemática para Tres Arroyos, con infraestructura, habilitaciones y gente especializada, se cerrara. Por eso me embarqué en el desafío de comprarla, pero a lo largo de los meses me di cuenta de que me quedaba grande, que el frigorífico es algo muy complejo, porque se comercializan unos 50 productos diferentes que surgen de trozar y vender por pieza las reses, además de la gran fábrica de chacinados que tiene Anselmo. Preocupado y angustiado por ver que podíamos volver a punto cero, me puse a buscar alternativas de asociativismo o administración que pudiera darle, a través del conocimiento del tema y la inyección de materia prima, un impulso distinto. Di con los productores de La Pampa, a los que cedí por cuatro años la administración y me quedé con ‘las paredes’, digamos, y hasta ahora sólo me han dado satisfacciones”, aseguró.

“La realidad es que el frigorífico se está encaminando hoy muy a paso firme, y esto les sirve a las 150 personas que trabajan allí y a sus familias, a los pequeños productores que no pueden enviar sus animales a Liniers, y para toda la comunidad, porque la carnicería ofrece una gran cantidad de productos a precios muy convenientes. Lo estamos logrando”, concluyó Ambrosius.