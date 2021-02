En el Día Mundial del Cáncer Infantil, recuerdan la importancia de ser donante de médula ósea

En el Día Internacional del Cáncer Infantil, Guillermo Jaime, representante de Tres Arroyos Dona Médula, comentó por Lu 24 cómo fue la colecta externa que se llevó a cabo el pasado jueves en la sede de Bomberos Voluntarios, en el marco de ésta conmemoración.

“Hoy es un día de mucha ambigüedad, porque por un lado saber la realidad que estamos viviendo con los nenes y, por el otro, conmemorar y visibilizar todo el esfuerzo que hacen ellos en el tratamiento”, indicó en primer lugar.

El Día mundial del Cáncer Infantil tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias, así como de la necesidad de que todos los chicos, en cualquier lugar del mundo, tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.

Con respecto a la actividad que se llevó a cabo, expresó: “estamos muy contentos, el jueves conmemorando esta fecha puntual hicimos una colecta externa de sangre con el Servicio de Hemoterapia y la gente está muy comprometida, estamos muy lejos del ideal, pero nos encontramos haciendo un trabajito de hormiga”, principalmente con la cuestión de la concientización de la donación de sangre y para ser un potencial donante de médula ósea.

Guillermo Jaime manifestó también que “en Argentina se diagnostican 1600 casos de cáncer por año, de todo tipo. Antes de ayer nos enteramos de una nenita de 4 años con cáncer de ovario”. Y agregó: “cada vez hay más casos. Por eso sirve todo lo que se pueda visibilizar y lo que la gente pueda tener conciencia de cómo podemos ayudar, cáncer tiene que dejar de ser una palabra que no se pronuncia, ese es el paradigma de empezar a cambiar”. Asimismo, hizo hincapié en modificar el hecho de pensar en “la sangre de reposición, por sangre segura voluntaria y altruista. No esperemos que un familiar tenga la necesidad de conseguir sangre para una intervención, ésta tiene que estar esperando en los servicios de hemoterapia y que no se tengan que interrumpir cosas por faltante de sangre”.

La lucha que realizan constante desde Tres Arroyos Dona Medula se viene ganando. Explicó Jaime que “de a poquito la gente, como mínimo, se va enterando de cómo es el tema. Es tan difícil pero tan sencillo a la vez, una simple extracción de sangre le puede cambiar la posibilidad a alguien de mejorar su calidad de vida, o directamente salvársela”.

La cara visible de esta ONG en formación, que realiza su trabajo desde hace mucho tiempo, comentó que son 12 personas las que trabajan codo a codo por este fin y que “algunos pasaron por alguna situación familiar, pero otros no”; lo hacen de una manera totalmente altruista.

Por otra parte, indicó que esta noche Dante Lang dará una entrevista por las redes sociales, junto con el médico Maximiliano Morales, para concientizar sobre ésta temática, y que éste “genio de 7 años” cuente, como suele hacer en sus particulares videos, el porqué de la importancia de donar médula.

Para finalizar, Jaime manifestó que son 700 los tresarroyenses dentro del banco mundial para donar médula y también dijo que hay un registro muy amplio de gente con intenciones de ser donantes.

