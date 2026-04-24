En el escenario mayor: Distintas propuestas musicales en el marco del aniversario de la ciudad

24 abril, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos invita a los vecinos a ser parte de los festejos por el 142° aniversario de la ciudad, con una propuesta artística abierta y gratuita para disfrutar en familia.

Las actividades se desarrollarán el viernes 24 y sábado 25 de abril en el Escenario Juan Pesalaccia, con una grilla pensada para todos los gustos.

El viernes, desde las 19:30 horas, se presentarán Buena Vibra, el DJ Luis Della Penna y el grupo La Vuelta y Juego de Damas, brindando música en vivo para iniciar los festejos.

Durante ambas jornadas, el predio contará además con propuestas gastronómicas, emprendedores y espacios recreativos, consolidando un encuentro para toda la comunidad.

Desde el Municipio se invita a acompañar este nuevo aniversario, celebrando juntos la identidad, la cultura y el crecimiento de Tres Arroyos.

Entrada libre y gratuita.

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