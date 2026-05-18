En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial

18 mayo, 2026

0
En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial

El domingo, se disputó la sexta fecha del Torneo Oficial de Fútbol Femenino, que mantiene a Colegiales como único puntero con puntaje ideal.

Las Escolares golearon por 10 a 0 a Olimpo, con goles de Evelyn Quintela -3-, los dobletes de Magalí González, Cristina González y Brisila Rodríguez, además del gol de Lucero Gastelú.

Garmense ganó 4 a 0 a Ciclista en Chaves, con los tantos de Jazmín Tirone -2-, Camila Pouso y Yazmín Lencina.

Argentino goleó a Villa 5-0, con el triplete de Karen Iñigo y los tantos de Xiomara Villalba y Marcela De Francesco.

El Nacional ganó 3 a 1 a Central, con doblete de Camila Pirilo y el grito de Rocío Mansilla, en el Canalla anotó Mercedes Cuenca.

Independencia goleó a Barra por 6-0, con triplete de Ana Moussa, Romina Colantonio, Celeste Baldovino y Luciana Farina.

Posiciones

Colegiales 18; Huracán 16; Garmense 14; Independencia 13; El Nacional 12; Argentino 11; Villa 4, Olimpo 4; Huracán Ciclista 3, Agrario 3; Central 2; Barra 1

Próxima fecha (7°)

Independencia vs. Ciclista

Garmense vs. Colegiales

Huracán vs. Barra

Central vs. Argentino

Olimpo vs. El Nacional

Villa vs. Agrario

 

En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial
En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial
En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial
En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial
En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial
En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial
En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial
En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial
En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial
En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial