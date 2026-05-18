En el Fútbol Femenino, nueva victoria de Colegiales para seguir liderando el Oficial

18 mayo, 2026 0

El domingo, se disputó la sexta fecha del Torneo Oficial de Fútbol Femenino, que mantiene a Colegiales como único puntero con puntaje ideal.

Las Escolares golearon por 10 a 0 a Olimpo, con goles de Evelyn Quintela -3-, los dobletes de Magalí González, Cristina González y Brisila Rodríguez, además del gol de Lucero Gastelú.

Garmense ganó 4 a 0 a Ciclista en Chaves, con los tantos de Jazmín Tirone -2-, Camila Pouso y Yazmín Lencina.

Argentino goleó a Villa 5-0, con el triplete de Karen Iñigo y los tantos de Xiomara Villalba y Marcela De Francesco.

El Nacional ganó 3 a 1 a Central, con doblete de Camila Pirilo y el grito de Rocío Mansilla, en el Canalla anotó Mercedes Cuenca.

Independencia goleó a Barra por 6-0, con triplete de Ana Moussa, Romina Colantonio, Celeste Baldovino y Luciana Farina.

Posiciones

Colegiales 18; Huracán 16; Garmense 14; Independencia 13; El Nacional 12; Argentino 11; Villa 4, Olimpo 4; Huracán Ciclista 3, Agrario 3; Central 2; Barra 1

Próxima fecha (7°)

Independencia vs. Ciclista

Garmense vs. Colegiales

Huracán vs. Barra

Central vs. Argentino

Olimpo vs. El Nacional

Villa vs. Agrario

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