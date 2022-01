En el Hospital Pirovano: Agradecen atención y reconocen al personal de salud

13 enero, 2022

Mirta Lusi, DNI 12155537, hizo pública su experiencia personal y agradeció al personal de salud del Hospital Pirovano por su compromiso y dedicación, a través de la siguiente nota: “En el día de ayer miércoles por la mañana, me mando la doctora a hisoparme por tener síntomas de COVID. Una cuadra y media de fila, me descompensé y mi esposo me llevó volando a la Guardia del Hospital. Fue tal el despliegue de profesionales que en un instante estaba con oxígeno y controlada. Estuve por 4 horas en un consultorio, en ese tiempo, para mi eterno, se abrió y cerró la puerta de la Guardia infinitas veces. La doctora con todos tan amable y cariñosa a pesar del intenso calor. Cuando me llevaron a sacar una placa vi algo que me indignó y mucho: Una enfermera con una toalla húmeda en su cabeza y su carita frente a un viejo ventilador, me dio tanta rabia, pena, impotencia, me pregunto porque somos tan inconscientes! Son seres humanos angelados y tan maltratados por una sociedad que no entiende que estamos en pandemia. Mi resultado de Covid fue negativo pero quiero agradecer infinitamente a todo el personal de salud de nuestro hospital”.

