En el mes de los enamorados, vuelve Amores inmigrantes

La segunda edición de Amores inmigrantes ya está en las librerías de la ciudad. El libro de historias reales de la inmigración, escrito por Diana Arias, se presentó en sociedad en diciembre y en pocos días agotó la tirada.

En este marco, la autora firmó días atrás un contrato con la cadena Yenny El Ateneo para la distribución de la segunda edición en todo el país.

De todas maneras, en las librerías locales y en su página web, Arias decidió que los libros estuvieran primero en la ciudad.



“En este mes de los enamorados, estamos trabajando para la promoción del libro en la cadena Yenny El Ateneo. Es un sueño para mí, que les haya gustado Amores inmigrantes y que decidieran que esté en sus librerías”, dijo Diana.

“La primera gran satisfacción es el feed back que voy teniendo de los lectores acerca del libro. Qué historias los emocionaron, cuáles fotos o personajes les gustaron más. Y también la gente que me escribe y me cuenta sobre sus abuelos, sobre las historias de la inmigración de sus familias. Sigo creyendo que son relatos valiosos que hacen a nuestra historia argentina, escritas de una manera novelada y con los registros de fotos y cartas que las mismas familias me van dando”, explicó.

