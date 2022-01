En el Mulazzi: convocan a participar en Microrrelato y Poesía del Archivo Fotográfico del Museo

El Museo Municipal José A. Mulazzi y la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, invitan a participar de la Convocatoria de Microrrelato y Poesía del Archivo Fotográfico del Museo, para formar parte de una de las muestras del Museo durante el mes de marzo. La misma tiene por objetivo dar a conocer el mencionado archivo, y en particular para esta edición se pretende poner en relieve la temática “Mujeres, género y diversidad.”

La convocatoria estará abierta desde el 10 de enero de 2022 hasta el 20 de febrero de 2022, siendo esta última la fecha límite para la entrega de los microrrelatos y/o poemas. Las producciones escritas recibidas serán exhibidas en distintos formatos por el Museo durante el mes de marzo.

La participación es de carácter gratuito y para sumarse a la convocatoria es necesario solicitar una o más fotografías del Archivo Fotográfico del Museo José A. Mulazzi. Se pueden solicitar tantas fotografías como se desee y no hay límite en la cantidad de microrrelatos o poemas presentados, los cuales deberán ser inéditos. La extensión de los microrrelatos no deberá superar las cien (100) palabras, mientras que para los poemas no hay límite de extensión.

Por consultas, escribir al correo electrónico [email protected]

