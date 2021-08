En el oficial de bochas de primera: Oriente único puntero

En la continuidad de los torneos oficiales de bochas por parejas, se jugó anoche la segunda fecha de primera división que tiene 7 equipos en disputa.

Oriente como local le gano a Sociedad española A, 15 a 12 , Sociedad española B venció a Huracán A 15 a 10, Huracán B derroto a Estudiantes 15 a 3 quedo libre Club de Pelota.

Posiciones: Oriente 2, Huracán A , Sociedad española A, Huracán B , Sociedad española B 1, Club de Pelota y Estudiantes 0.

Próxima fecha martes 24: Estudiantes vs Sociedad española B, Huracán A vs Oriente, Sociedad española A ,vs Club de Pelota libre Huracán B

Hoy debutan las terceras: Club de pelota B vs Club de pelota A , Oriente vs Claromecó , Echegoyen vs Huracán , Sociedad española A vs

Sociedad española B

El lunes 23 jugarán la segunda fecha los veteranos : Club de pelota vs Oriente , Huracán vs Sociedad Española A m, Sociedad española B vs Echegoyen B , Echegoyen A vs Claromecó.

