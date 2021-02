En El Perseguidor, Costanzo entrevistará a Costhanzo

22 febrero, 2021 Leido: 45

El sábado 27, en el ciclo radial El Perseguidor, que se emite por LU 24, de 16:00 a 18:00, con la conducción del artista plástico y publicista Hugo Costanzo, se concretará una entrevista con el notable ilustrador argentino Augusto Costhanzo.



Descripción del Artista:

Costhanzo nació en 1969 en Buenos Aires, ciudad donde reside actualmente. Desde el año 1989 publica en la mayoría de los medios gráficos de Argentina y el mundo. Sus ilustraciones pueden verse regularmente en medios internacionales como El País de Madrid, Expansión, The Independent, The Guardian, The Wall Street Journal, The New Yorker y Libération.

A nivel local, es colaborador en La Nación y fue el ilustrador permanente del diario deportivo Olé desde hace 15 años. En 2016 fue convocado para pensar, diseñar e ilustrar la icónica botella de Absolut Buenos Aires.

Además, colabora habitualmente con The Walt Disney Company en sus diversas aplicaciones y marcas como Star Wars, Marvel y Disney Junior, y trabaja en diversas acciones y alianzas con marcas reconocidas como Motorola, Flybondi y Umbro (diseñando una línea completa de sportwear para el C.A.Vélez Sarsfield) entre otras.

Realizó múltiples portadas de libros para el rubro editorial nacional e internacional y llevó a cabo diseños, gráficos e imágenes para Festivales de la Ciudad de Buenos Aires, como Ciudad Emergente desde su primera edición y Jazz por más de diez años. Expuso sus obras en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Volver