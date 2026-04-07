En el Polideportivo: Primer torneo del año de la Asociación del Centro de Patín
El próximo fin de semana se desarrollará en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos el primer torneo Regional del año de la (ACP) Asociación del Centro de Patín.
En este caso va a ser el Club Colegiales quien hará las veces de organizador del evento que atraerá a más de 15 clubes de distintas localidades cómo Olavarría, Bolívar, Azul, Laprida entre otras. De Tres Arroyos también va a participar el Club Villa del Parque que se ha sumado a la ACP en este año.
El evento empezará a las 8hs de cada día y se extenderá hasta la noche y se podrán ver patinadoras y patinadores de Las categorías “C”, “B” y “A e Internacional”. Y se suma en esta fecha la categoría “D” que es una categoría que alberga a niñas y niños de edades tempranas y que se inician en la competencia.
El club Colegiales de tres arroyos estará presentando a 37 patinadoras que estarán acompañadas por su Técnica Camila Gil.
El torneo será fiscalizado por la ACP.