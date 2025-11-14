En el Polideportivo: Sergio “Cachito” Vigil ofrecerá dos charlas inspiradoras (videos)

A las 19 horas del lunes 17 de noviembre, en el Polideportivo Municipal, El reconocido entrenador y coach Sergio “Cachito” Vigil visitará Tres Arroyos donde brindará una charla especialmente dirigida a jóvenes, estudiantes y deportistas, con entrada gratuita para menores de 18 años. La entrada general tendrá un valor de $10.000 y podrá adquirirse en los clubes Huracán, Cazadores y TARHC.

Luego, a las 21:00, en el Teatro Municipal, Vigil compartirá una segunda charla orientada al sector empresarial y comercial, en la que abordará temas vinculados al liderazgo, la motivación y la construcción de equipos. La actividad será con invitaciones especiales sin cargo, realizadas por la Cámara Económica de Tres Arroyos.

